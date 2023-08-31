От эвкалипта до секвойи: самые высокие деревья в мире

Мы окружены деревьями в повседневной жизни. Иногда маленькими, иногда выше телефонных столбов — но лишь единицы вырастают выше, чем Статуя Свободы или Ниагарский водопад. Рассказываем о самых высоких деревьях на планете.

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«Белый рыцарь» — 90,7 метр

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Эвкалиптовые деревья, произрастающие в тасманском заповеднике Эверкрич, славятся своей впечатляющей высотой, но дерево под названием «Белый рыцарь» — самое высокое из них. Причем в отличие от многих других памятников дикой природы, точное местонахождение гиганта не содержится в секрете — он выступает в качестве туристического аттракциона.

Безымянная гигантская секвойя — 96,3 метра

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Калифорнийские гигантские секвойи Sequoiadendron giganteum известны своими исполинскими габаритами; самая большая на данный момент находится в национальном лесу Секвойя.

«Башня ворона» — 99,7 метра

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«Башня ворона» — это высокая ель, найденная в 2001 году исследователем Майклом Тейлором, который также нашел немало других знаменитых деревьев. Локация «Башни ворона» не разглашается, однако известно, что дерево стоит в парке штата Прейри Крик Редвудс, который создавался специально для защиты подобных памятников природы.

Пихта Дернера — 99,7 метра

Oregon Coast Visitor Association

Пихта Дернера живет в округе Кус штата Орегон. Одно из высочайших деревьев на планете находится на территории активной промысловой вырубки, поэтому удивительно, что оно все еще стоит. Свое имя пихта, найденная в 1989-м, заслужила в честь работника общественного сектора.

«Центурион» — 100,5 метра

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«Центурион» — эвкалипт царственный и, по совместительству, самое высокое дерево в Австралии, которое находится в долине Арве в Тасмании. Оно пережило массивные пожары 2019 года: огонь повредил основание ствола «Центуриона», однако гигант, судя по всему, восстановился после травмы. Но специалисты полагают, что полученный урон не позволит ему вырасти еще выше.

«Менара» — 100,8 метра

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Самое высокое тропическое дерево в мире — желтая меранти по имени «Мерана», которая растет в Малайзии. Специалисты периодически спорят насчет точного роста дерева, но один факт никто не оспаривает: «Мерана» — очень высокое растение. 100-метровый рост стал причиной, по которой его назвали малазийским словом, означающим «башню».

«Гиперион» — 116 метров

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