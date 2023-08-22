В Солнечной системе заметили новую межзвездную комету

В Солнечной системе открыли новую комету. Японский астроном-любитель Хидео Нисимура идентифицировал объект, летящий по направлению к Солнцу, в августе 2023 года. Комета получила научное обозначение C/2023 P1, также ее называют кометой Нисимуры.

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Исследователи обратили внимание на гиперболическую орбиту объекта. Она указала на возможное межзвездное происхождение кометы. Она могла зародиться далеко за пределами Солнечной системы и после полета вокруг Солнца «катапультируется» обратно в космическое пространство. Но перед этим ее можно будет увидеть невооруженным глазом с Земли.

Комета Нисимуры подойдет на самое близкое расстояние к Земле 13 сентября и приблизится к Солнцу 18 сентября. При этом ее яркость будет быстро расти. Сейчас видимая звездная величина кометы составляет 8, что значит, что ее хорошо видно в телескоп. В ближайшие недели они возрастет до 5-3, как у обычной звезды на ночном небе.

Видимая звездная величина – это мера яркости относительно Веги, одной из самых ярких звезд, видимых из Северного полушария. Чем меньше число, тем ярче объект.

По данным NASA, лучшее время для наблюдения за кометой Нисимуры наступит в середине сентября незадолго до восхода солнца или вскоре после захода.

Если теория ученых верна, то комета Нисимуры – третий известный межзвездный объект в Солнечной системе после астероида Оумуамуа и кометы Борисова. Впрочем, также возможно, что она сформировалась во внешних пределах облака Оорта и тысячелетиями находилась далеко за орбитой Нептуна, прежде чем попасть под гравитационное притяжение Солнца, сообщает Live Science.