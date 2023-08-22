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В WhatsApp появилась новая функция

В AppStore появилась новая публичная версия мессенджера WhatsApp, главной особенностью которой является поддержка видеосообщений. Об этом пишет портал WABetaInfo.

В WhatsApp для iPhone появилась поддержка видеосообщений
© globallookpress.com

Новая функция позволяет пользователям обмениваться короткими видеосообщениями продолжительностью до одной минуты. Для записи клипа нужно зажать кнопку с изображением микрофона в диалоговом окне и выбрать в появившемся меню режим «видео».

Другой новой функцией стала возможность демонстрации экрана во время видеозвонка. Теперь пользователи могут транслировать друг другу изображение рабочего стола в видеочатах. WABetaInfo пишет, что данный режим удобен для совместного решения различных рабочих и бытовых задач. Для активации демонстрации рабочего стола разработчики WhatsApp добавили в интерфейс новую кнопку, которая появляется во время видеозвонков.

Для получения доступа к описанным функциям WhatsApp нужно скачать из App Store версию мессенджера под номером 23.16.78. WABetaInfo предупреждает, что у некоторых пользователей опции могут появиться спустя некоторое время после установки обновления, а не сразу.

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