Билл Гейтс ленился в школе и считал математику неинтересной

Билл Гейтс назвал обучение в школе неинтересным
В детстве Билл Гейтс ленился заниматься математикой в школе и считал данный предмет неинтересным. Об этом сообщает издание Business Insider (BI), ссылаясь на интервью 67-летнего миллиардера и основателя IT-корпорации Microsoft, которое он дал Салу Хану в подкасте Unconfuse Me.
«В начале изучения математики я был немного ленив. Однажды в восьмом классе учитель сказал мне: «Почему ты такой ленивый? Ты же действительно можешь преуспеть в математике». Тогда я ответил: «Но мы же не делаем ничего интересного», – рассказал Гейтс.
По словам миллиардера, учитель всячески мотивировал его заниматься математикой и давал различные книги, которые «подталкивали его к лучшему». При этом Гейтс считал, что, чем меньше он прилагает усилий, тем круче он становится.
Позже Гейтс поступил в Гарвардский университет. По его словам, он там получил «отличный опыт». Однако будущий миллиардер все равно его бросил, чтобы создать вместе с Полом Алленом Microsoft и, как пишет BI, не упустить возможность стать частью компьютерной революции.