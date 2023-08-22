Билл Гейтс ленился в школе и считал математику неинтересной

«В начале изучения математики я был немного ленив. Однажды в восьмом классе учитель сказал мне: «Почему ты такой ленивый? Ты же действительно можешь преуспеть в математике». Тогда я ответил: «Но мы же не делаем ничего интересного», – рассказал Гейтс.