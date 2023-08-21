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Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе Telegram

Сбои в работе популярного мессенджера Telegram связаны с работой его европейского дата-центра. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе Telegram
© ТАСС

«По имеющейся информации, сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе», - уточнили в пресс-службе.

Масштабный сбой в работе мессенджера продлился порядка 70 минут. Пользователи сообщали, что у них не загружались списки чатов и каналы

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Ранее крупные сбои в работе Telegram наблюдались 24 июня и 30 июля. В частности, медленно загружались фотографии, видео, поступали жалобы на невозможность войти в аккаунт.

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