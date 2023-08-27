Как написать в WhatsApp без контакта: инструкция

WhatsApp долгое время не разрешал пользователям отправлять сообщения, если его получателя нет в книге контактов. Но сравнительно недавно мессенджер получил ряд обновлений, которые устраняют это неудобство. Рассказываем, как можно написать кому-то, не записывая номер.

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Как пользоваться «Прямой связью» WhatsApp

Официальный API от разработчиков WhatsApp предлагает функцию «Прямая связь», которая позволяет отправлять сообщения пользователям, даже если их номер телефона не записан в вашей книге контактов. Для того, чтобы она работала, получатель сообщения должен иметь активный аккаунт WhatsApp. «Прямой связью» можно пользоваться как на ПК, так и на мобильных устройствах.

Откройте браузер.

Введите в адресную строку ссылку https://wa.me/XXXXXXXXXXX (замените символы X на полный номер телефона пользователя).

(замените символы X на полный номер телефона пользователя). Браузер предложит вам открыть WhatsApp для того, чтобы начать чат — подтвердите действие.

Через групповой чат

Если вы хотите отправить сообщение человеку из группового чата, которого нет в вашей книге контактов, не проблема — это тоже довольно просто.