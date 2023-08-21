«Яндекс» перенесет серверы yandex.kz в Казахстан

"Яндекс" перенесет серверы yandex.kz на территорию Казахстана, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Минцифры этой страны в своем сообщении подтвердило перенос серверов, добавив что обработка персональных данных жителей Казахстана будет также перенесена на местные серверы.

"Серверы yandex.kz будут перенесены в Казахстан", - рассказали в пресс-службе "Яндекса".

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В сообщении на сайте Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Казахстана говорится о том, что решение о переносе серверов было принято в рамках обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных - по итогам встречи руководства министерства и представителей "Яндекса".Так, в рамках беседы были затронуты вопросы по защите персональных данных граждан Казахстана, а также релевантные аспекты управления доменными именами, связанными с размещением программно-аппаратных комплексов в пределах страны.

"В результате обсуждений была достигнута договоренность относительно разработки подробной дорожной карты, нацеленной на последовательную реализацию важных мероприятий в данной области", - добавили в министерстве.



"В рамках стремления к укреплению партнерства и национальных цифровых ресурсов "Яндекс" подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz - так уже ранее было сделано для сервиса "Яндекс Go". Также в дорожную карту будет включен план мероприятий по переносу обработки персональных данных граждан страны на серверы, расположенные в республике", - отметили в Минцифры Казахстана.

Там добавили, что за последние четыре года уже около 30 тыс. интернет-ресурсов были перенесены на казахстанские серверы.