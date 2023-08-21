Зонд New Horizons сфотографировал темноту дальнего космоса

Участники миссии New Horizons запечатлели «первозданную» темноту Вселенной. Они нацелили камеры аппарата на участок неба, расположенный вдали от Млечного Пути, Солнца и ярких звезд.

© Serge Brunier/Marc Postman/Dan Durda

Известно, что наблюдать за звездным небом жителям Земли мешает сильное световое загрязнение. Источники искусственного освещения по ночам затмевают большинство светил. Считается, что самое темное небо на планете можно увидеть над Андской пустыней в Чили – там размещены крупные обсерватории.

Однако даже в самую темную ночь земная атмосфера испускает свечение, вызванное ультрафиолетовым солнечным светом и космическими лучами. Человек не может его заметить, но оно ограничивает обзор наземных телескопов.

Космические телескопы передают более полную информацию. Но и у них есть световые помехи. Солнечная система заполнена рассеянной пылью, и каждая частица отражает свет.

Зонд New Horizons сейчас находится дальше от Солнца, чем космические телескопы, поэтому позволяет получить «реальное представление о темном небе», заявили исследователи. Он пролетел мимо Плутона в 2015 году, затем миновал астероид Аррокот из Пояса Койпера.

«Сейчас он в два раза дальше от Солнца, и его камеры все еще могут собирать данные», – заявили члены миссии.

Ученые постарались сфотографировать темный участок неба, а затем измерили, сколько света захватила камера. После этого снимок сравнили с изображениями темного неба, сделанными телескопом «Хаббл». Снимок оказался темнее на ожидаемую величину, однако указал на слабое свечение, природу которого исследователи не смогли объяснить. Фотография New Horizons оказалась в два раза ярче, чем должна была с учетом фонового света далеких галактик.

Ученые заявили, что планируют наблюдать за 15 темными участками неба в течение месяца, чтобы лучше понять их свойства, сообщает Universe Today.