В Госдуме предложили создать отечественный VPN-сервис
Россия нуждается в национальном VPN-сервисе с господдержкой. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Госдумы Антон Горелкин.
Парламентарий обратил внимание на то, что решившая создать VPN-сервис российская IT-компания отказалась от этой идеи после продуктового исследования.
«Национальный VPN-сервис нам нужен, но без его господдержки, судя по всему, не обойтись», - заметил Антон Горелкин.
Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») выступил за введение запрета на использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях.
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