В Госдуме предложили создать отечественный VPN-сервис

Россия нуждается в национальном VPN-сервисе с господдержкой. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Госдумы Антон Горелкин.

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Парламентарий обратил внимание на то, что решившая создать VPN-сервис российская IT-компания отказалась от этой идеи после продуктового исследования.

«Национальный VPN-сервис нам нужен, но без его господдержки, судя по всему, не обойтись», - заметил Антон Горелкин.