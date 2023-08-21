Люксовый бренд Caviar анонсировал iPhone 15 Pro в стиле «Барби»

Российский производитель кастомных гаджетов из драгоценных материалов Caviar анонсировал коллекцию устройств Barbiecore, стилизованных под фильм и серию игрушек «Барби». Соответствующая публикация появилась на официальном сайте бренда.

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В коллекцию вошли пять устройств: складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold и Z Flip 5, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также Apple Watch Series 9.

Дизайн Samsung получил название Glam Vibes. Он включает в себя покрытие половины корпуса из 23-каратного розового золота, 49 рубинов, гравировку в виде туфли из фильма «Барби», а также розовый помпон из искусственного меха. Цена – от $8,56 тыс. (примерно 811 тыс. руб. по курсу на 21 августа 2023 года).

Дизайн iPhone 15 Pro и Pro Max называется Stiletto. В данном случае из розового золота сделаны блок камер, боковые рамки устройства, брелок с логотипом Caviar, а также силуэт туфли из фильма на задней крышке. Упомянутый блок камер также обрамлен 61 кристаллом Swarovski. Цена – от $8 тыс. (примерно 755 тыс. руб.).

Эксклюзивные Apple Watch получили название Hot Pink. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали 316L с PVD-покрытием из розового золота. Кнопка Digital Crown сделана из легированной стали и также покрыта розовым золотом. Браслет сделан из каучука и имеет розовый цвет. Цена – $1,9 тыс. (примерно 180 тыс. руб.).