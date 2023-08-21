В античном городе Помпеи обнаружили комнату рабов
Итальянские археологи нашли на территории древнеримского города Помпеи небольшую комнату рабов с предметами быта и спальными местами. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила пресс-служба министерства культуры Италии.
Комната находится на вилле примерно в 600 метрах к северу от стен Помпеи. В ноябре 2021 года там уже обнаруживали комнату для рабов.
Ведомство подчеркнуло, что убранство помещения свидетельствует о «необеспеченности и подчиненности». В нем размещены две кровати, есть следы двух небольших шкафов, несколько амфор и керамических ваз, а также различные инструменты. В сосудах ученые нашли останки двух мышей и крысы — вероятно, они спрятались там во время извержения.
«Эти детали лишний раз подчеркивают, в каких неблагополучных и антисанитарных условиях жили в то время низшие слои общества», — отметили в министерстве.
Директор Археологического парка города Помпеи Габриэль Цухтригель обратил внимание на хорошее состояние находки — на изголовье кровати сохранилась краска. Комнату в прошлом, вероятно, нашли черные копатели — они ее частично разрушили. Восстановить помещение удалось благодаря технике с использованием гипса. Он заполняет пустоты, которые образовались из-за распада органической материи, вроде дерева или ткани.