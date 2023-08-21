В новых смартфонах Google не будет разъема под SIM-карту

Версии новых смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro для некоторых стран не будут иметь лотка для физических SIM-карт. Об этом сообщает дата-майнер и инсайдер Мишаал Рахман.

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По словах Рахмана, на это указывают два факта. Во-первых, рендеры Pixel 8 и 8 Pro, опубликованные OnLeaks и изданием SmartPrix – на них не виден вырез в корпусе под лоток. При этом рендеры OnLeaks обычно являются крайне точными. Во-вторых, недавно Google анонсировала разработку технологии, которая позволяет форматировать физическую SIM-карту в eSIM, а также перезаписывать eSIM с устройства на устройство.

Машаал считает, что версии Pixel 8 и 8 Pro без лотка для физической SIM-карты выйдут как минимум в США. Для других стран разрабатываются устройства с поддержкой классических SIM-карт. На это, по словам инсайдера, указывает как минимум одна утечка видео с Pixel 8 Pro, на котором можно разглядеть лоток.

«Google имеет смысл отказаться от лотка для SIM-карты в Pixel 8 и Pixel 8 Pro, по крайней мере, в моделях для США. Apple уже поступила аналогичным образом в серии iPhone», – написал Машаал.