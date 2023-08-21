Вырез «Динамический остров» в iPhone 14 Pro назвали «провалом»

В прошлом году Apple представила инновационный элемент дизайна для iPhone 14 Pro — Dynamic Island («Динамический остров»). Этот элемент был разработан для многозадачности и предоставления удобного доступа к уведомлениям, быстрым ярлыкам и навигации.

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Однако, несмотря на первоначальный интерес, многие пользователи забыли о его существовании всего через год после запуска. Dynamic Island был введён как интеллектуальное решение для скрытия больших вырезов камеры и Face ID.

К сожалению, его функциональность оказалась ограниченной, и многие приложения не поддерживают возможности выреза. В результате большинство пользователей используют его лишь изредка, и он остаётся преимущественно незамеченным.

Слухи гласят, что Apple может внедрить Dynamic Island во всю линейку iPhone 15. А это, в свою очередь, должно стимулировать разработчиков создавать более интересные способы его использования.