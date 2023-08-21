Google раскрыла характеристики неанонсированных Pixel Watch 2

Google готовится к запуску второго поколения Pixel Watch на своём ежегодном мероприятии в октябре этого года.

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Эти часы, вероятно, будут представлены наряду с флагманской серией смартфонов Pixel 8. Недавно же Pixel Watch 2 появились в списке поддерживаемых устройств Google Play и в Google Play Console.

Согласно информации из базы, умные часы от Google имеют кодовое имя «eos», что подтверждает название Google Pixel Watch 2. Ранее сообщалось, что версия с кодовым именем «eos» будет LTE-вариантом часов.

Gizmochina

Список Google Play Console раскрыл ключевые характеристики новинки. Часы сохранят круглый дизайн и вращающуюся коронку на правой стороне, напоминая первое поколение Pixel Watch.

Дисплей часов будет иметь разрешение 384x384 пикселя и плотность пикселей 324 DPI. Внутри устройства будет процессор Qualcomm SW5100 с четырьмя ядрами Cortex-A53 и графическим процессором Adreno 702.