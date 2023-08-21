Эксперт назвала лучшее время для покупки смартфона

Руководитель отдела по мобильному оборудованию «МегаФона» Екатерина Иксанова рассказала, в какое время лучше приобрести смартфон, чтобы сэкономить на его покупке. Иксанова поделилась информацией с изданием «РИА Новости», а внимание на это обратила газета «Известия».

По словам Екатерины, чтобы выгодно приобрести смартфон, нужно отслеживать дату выхода флагманской модели устройства. Также купить смартфон выгоднее можно во время распродаж в ноябре.

На рынке смартфонов, условно, есть несколько периодов для выгодных покупок. Это связано с тем, что цены на модели предыдущего поколения снижаются в преддверии обновления линейки бренда. Соответственно, чтобы купить смартфон по выгодной цене, нужно отслеживать дату выхода флагманской модели.