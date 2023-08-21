Корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от служебного модуля «Звезда», чтобы освободить место для следующего грузового корабля.
Информация об этом появилась на сайте «Роскосмоса».
«В 02:50:30 по мск корабль отстыковался от служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Прогресс МС-22» проработал на станции более шести месяцев.
Ранее российский корабль «Прогресс МС-22» увёл МКС от столкновения с космическим мусором.
Также сообщалось, что «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли.