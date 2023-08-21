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Корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от служебного модуля «Звезда», чтобы освободить место для следующего грузового корабля.

Корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС
© ТАСС

Информация об этом появилась на сайте «Роскосмоса».

«В 02:50:30 по мск корабль отстыковался от служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Прогресс МС-22» проработал на станции более шести месяцев.

Ранее российский корабль «Прогресс МС-22» увёл МКС от столкновения с космическим мусором.

Также сообщалось, что «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли.

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