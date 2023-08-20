В облаке Google развернули виртуальный суперкомпьютер для медицинских исследований

Учёные из Гарвардского университета использовали облачную инфраструктуру Google для создания виртуального клона суперкомпьютера, который ранее применялся для исследования сердечных заболеваний.

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Этот подход может стать решением для исследователей, испытывающих трудности с доступом к мощным суперкомпьютерам.

Профессор Гарварда Петрос Кумоутсакос рассказал, что исследование было направлено на моделирование новой терапии, целью которой является растворение тромбов и опухолевых клеток в человеческой кровеносной системе.

Для этого потребовалась огромная вычислительная мощь, доступная обычно только на суперкомпьютерах.

Однако команда столкнулась с проблемой: из-за ограниченного доступа к суперкомпьютерам исследователи могли провести только одну полную симуляцию. В ответ на этот вызов Кумоутсакос и его коллеги обратились к партнерам из Citadel Securities. В результате они успешно воссоздали суперкомпьютер в облаке Google, используя тысячи виртуальных машин.