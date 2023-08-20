В России научились получать пластик без использования токсичных компонентов

В России улучшили технологию производства пластика и ламината, теперь в ней не используются токсичные вещества

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Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), разработали метод получения безопасного пластификатора, который используется в производстве линолеума, пластика, искусственной кожи, игрушек и других продуктов. Этот метод позволяет очистить пластификатор от вредных веществ, делая его безопасным. Пластификаторы нужны, чтобы сделать материалы более прочными и гибкими.

Пластификатор, над которым работали учёные, называется диоктилфталат. Он широко используется в промышленности, но он может быть вредным для здоровья человека. Учёные разработали способ очистки этого вещества, и теперь оно почти не содержит вредных веществ. Кроме того, учёные предложили использовать ультразвук, чтобы ускорить процесс производства этого безопасного пластификатора. Это позволит сократить время производства вдвое.