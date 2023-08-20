В России надеются на ускорение лунной программы

Российские учёные надеются на то, что провал миссии «Луна-25» только подстегнёт космонавтику к исследованиям

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Российские учёные хотят ускорить следующую лунную программу, как сообщил директор Института космических исследований РАН, Анатолий Петрукович. Сейчас они уже занимаются миссиями в соответствии с федеральной космической программой, и надеются ускорить процесс разработки, а не замедлить его.

По словам Петруковича, космонавтика активно развивается во всем мире, и России также важно двигаться вперёд в этом направлении. Он подчеркнул важность развития космической отрасли для страны.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что космическая станция «Луна-25» потерпела крушение на Луне. Связь с ней была потеряна 19 августа, и, согласно предварительному анализу, она ушла на нерасчётную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны.