Ученые рассчитали скорость столкнувшихся черных дыр

Астрономы из Рочестерского технологического института (США) установили, что столкновение двух черных дыр приводит к появлению космических воронок, которые закручиваются со скоростью почти в одну десятую скорости света. Результаты исследования были опубликованы в журнале Physical Review Letters (PRL).

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С такой скоростью — около 28 500 километров в секунду — можно добраться от Земли до Луны примерно за 13 секунд. Полученные результаты могут помочь исследователям выяснить, сколько энергии может высвободиться при сближении черных дыр.

Космические воронки или двойные черные дыры появляются при сближении двух космических объектов – они попадают в зону гравитационного притяжения друг друга, и закручиваются. По мере уменьшения орбиты скорость увеличивается, усиливается излучение гравитационных волн. Когда черные дыры сближаются, орбита быстрее уменьшается. После сближения по спирали двойная переходит на такую орбиту, на которой происходит слияние. При этом излучение гравитационных волн достигает максимума. Сразу после слияния получившаяся черная дыра колеблется по форме между вытянутым и сплюснутым сфероидом. По мере излучения гравитационных волн форма стабилизируется.