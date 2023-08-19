На борту станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация
На борту станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация. Об этом пишет пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
В пресс-службе отметили, что инцидент произошел в 14:10 мск.
По данным корпорации, в соответствии с программой полёта «Луны-25 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту.
В ходе выполнения задачи на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.
В «Роскосмосе» заметили, что в настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации.
Ранее в корпорации сообщили, что «Луна-25», совершающая полёт по круговой орбите спутника Земли, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л.
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