На борту станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация. Об этом пишет пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел в 14:10 мск.

По данным корпорации, в соответствии с программой полёта «Луны-25 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту.

В ходе выполнения задачи на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.

В «Роскосмосе» заметили, что в настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации.