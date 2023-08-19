Сейсмолог предсказал разрушение 100 тыс. домов в Стамбуле

Сильное землетрясение в Стамбуле может разрушить порядка 100 тыс. домов, предупредил член Турецкой академии наук и сейсмолог Наджи Герюр. Об этом пишет ТАСС.

Ученый отметил, что в Стамбуле большое количество зданий не выдержит мощные подземные толчки.

По его мнению, властям республики следует проявить заботу о людях, построить жилье для тех, чьи дома могут быть разрушены.

Герюр заметил, что необходимо также принять закон, который предусматривает строительство сейсмоустойчивого жилья в Стамбуле.