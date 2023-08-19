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Сейсмолог предсказал разрушение 100 тыс. домов в Стамбуле

Сильное землетрясение в Стамбуле может разрушить порядка 100 тыс. домов, предупредил член Турецкой академии наук и сейсмолог Наджи Герюр. Об этом пишет ТАСС.

Сейсмолог предсказал разрушение 100 тыс. домов в Стамбуле
© globallookpress.com

Ученый отметил, что в Стамбуле большое количество зданий не выдержит мощные подземные толчки.

По его мнению, властям республики следует проявить заботу о людях, построить жилье для тех, чьи дома могут быть разрушены.

Герюр заметил, что необходимо также принять закон, который предусматривает строительство сейсмоустойчивого жилья в Стамбуле.

Сейсмолог Гёрюр: Турция вступает в период сильных землетрясений

Ранее сейсмолог предупредил, что в ближнесрочной перспективе возможны новые природные катастрофы. По его мнению, они могут произойти в Стамбуле, в провинциях Адана и Бингель, а также на Кипре.

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