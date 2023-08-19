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В Стамбуле предсказали разрушение землетрясением порядка 100 тыс. домов

Порядка 100 тыс. домов в Стамбуле может разрушить сильное землетрясение, которое прогнозируют ученые. Об этом сообщил ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр в интервью газете Hürriyet.

В Стамбуле предсказали разрушение 100 тыс. домов
© Газета.Ru

По его словам, жильцам примерно 100 тыс. домов в Стамбуле грозит опасность, так как постройки не готовых к удару стихии.

«Давайте вначале позаботимся о них, построим дома для людей, жизни которых находятся в опасности», — отметил сейсмолог.

Ученый поддержал принятие специального закона, который предусматривает строительство сейсмоустойчивого жилья в многомиллионном городе.

Накануне Гёрюр предупредил, что Турция вступает в период сильных землетрясений. Он напомнил о высокой вероятности опасных подземных толчков в Стамбуле и посоветовал поспешить с началом серьезной работы в этом направлении.

Сейсмолог Гёрюр: Турция вступает в период сильных землетрясений

9 августа сейсмолог Джеляль Шенгер предсказал Стамбулу катастрофические последствия в случае возможных землетрясений. По его словам, экстренные службы могут столкнуться с большими сложностями при аварийно-спасательных работах.

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