Популярный у россиян iPhone резко подешевел

Популярная у россиян модель смартфона iPhone 11 от Apple подешевела, цена на устройство упала до 45 тыс. руб. Об этом сообщают техноблогеры с портала «Палач».

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«Новый смартфон можно купить за 44 790 руб. — это хороший прайс. А еще есть восстановленные модели, которые обойдутся в 39 тыс.», — отметили авторы.

По мнению блогеров, скоро новые iPhone 11 исчезнут из продажи, так как компания давно прекратила производство смартфона. Мобильный гаджет был впервые представлен почти 4 года назад.

Смартфон получил процессор A13 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти и может быть обновлен до свежей версии операционной системы, iOS 17. У iPhone 11 чуть больше «челка» на экране, но достаточно большой экран в 6,1 дюйма, комфортный вес в 194 грамма и привычный Face ID, как у моделей 2023 года.