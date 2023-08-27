От Яка до Харриера: 10 самых дорогих винтажных самолетов

Коллекционирование диковинок и винтажных предметов — популярное хобби, которое иногда бывает дорогим удовольствием. Особенно если вы намерены собрать коллекцию, например, винтажных самолетов. Портал SlashGear рассказал о самых дорогих исторических моделях, за которыми охотятся коллекционеры.

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1954 Taylor Aerocar — $275 000

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Taylor Aerocar примечателен тем, что это гибрид автомобиля и летательного аппарата, сертифицированный как для дорог, так и для неба. Фирма Taylor планировала запустить проект в массовое производство, но беспечные растраты рекламного бюджета привели компанию к банкротству. Тем не менее, сотрудники фирмы собрали пять экземпляров Taylor Aerocar — сейчас они считаются коллекционной редкостью.

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1943 Як-9У М — $569 000

Американские «Мустанги» и британские «Спитфайры» были не единственными самолетами, которые отличились во время Второй мировой. Одной из самых важных машин для военно-воздушных сил СССР был Як-9 — он на равных противостоял немецкой авиации, что не позволило Люфтваффе завладеть воздушным превосходством. И сейчас найти аутентичный экземпляр, пригодный для полетов, довольно тяжело. Исторические реплики — совсем не то.

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1944 Douglas DC-3 — $525 000

Douglas DC-3 — не самый дорогой среди винтажных самолетов, но гарантированно один из самых больших. На заре авиационной индустрии путешествия из одного конца страны в другой (например, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса) могли потребовать до 15 остановок — DC-3 нуждался лишь в трех. Его мощный 1200-сильный двигатель, металлические свисающие крылья и убираемые шасси стали серьезными инновациями, которые значительно повлияли на развитие пассажирских авиаперевозок. Сейчас самолет используется в качестве транспортного челнока.

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1929 Ford Trimotor — $1,2 млн

Ford Motor Company — один из крупнейших автопроизводителей в мире, но он также выходил и на авиастроительный рынок, когда Генри Форд решил опередить время и создать коммерческий самолет для массового производства. Ford Trimotor оказался сравнительно успешным проектом — он активно применялся в пассажирских сервисах, грузоперевозках и фермерстве. Однако Великая депрессия похоронила авиастроительное подразделение Ford Motor Company, и сейчас уцелевшие Ford Trimotor — ценная редкость.

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1953 Hawker Sea Fury FB.MK 11 — $1,7 млн

После Второй мировой разработка реактивных машин стала одним из главных приоритетов конструкторов со всего света, но поршневые самолеты еще много лет продолжали стоять на вооружении многих стран. Hawker Sea Fury — один из них. Он был последним пропеллерным самолетом на службе Королевского военно-морского флота Великобритании, который неплохо показал себя в Корейской войне.

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1944 North American P-51 Mustang — $3 млн

P-51 Mustang — один из главных американских самолетов периода Второй мировой, который нередко называют лучшим боевым самолетом той эпохи. Он производился в США огромными партиями, и каждый сохранившийся экземпляр считается национальным сокровищем. Многие из них стали музейными экспонатами, поэтому P-51 Mustang в летной кондиции стоит немаленьких денег. Порой цена бывает еще выше — зависит от того, в каких боях принимал участие тот или иной самолет.

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1979 British Aerospace Sea Harrier — $4,5 млн

Самолет вертикального взлета и посадки Harrier — одно из важнейших достижений британского авиастроения. Для своего времени они были крайне продвинутыми машинами, которыми могли пользоваться только хорошо тренированные пилоты. Сейчас же разоруженные экземпляры Harrier доступны для покупки всем желающим, причем предложение весьма ограничено.

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1944 Vickers Supermarine Spitfire MK XI — $4,9 млн

Еще один знаковый британский самолет. Spitfire MK XI был одним из основных защитников страны при Битве за Британию во время Второй мировой. Именно он помешал Германии пересечь канал и захватить всю Европу. Итоговый тираж MK XI составил 20 000 копий, большая часть из которых была потеряна в войне.

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1945 Martin JRM Mars — $5 млн

JRM3 Mars — самая большая летающая лодка из тех, что действительно способны подниматься в воздух. Изначально она проектировалась как бомбардировщик, но впоследствии стала транспортным самолетом, который перевозил солдат через Тихий океан. После войны два экземпляра были переоборудованы в водные бомбардировщики для борьбы с лесными пожарами — они прослужили спасателям более чем полвека. Один из них до сих пор дожидается своего покупателя.

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1939 Messerschmitt Bf 109 — $6 млн

Если «Мустанги», «Спитфайры» и Яки были героями Союзников, то Bf 109 сыграл аналогичную роль для военно-воздушных сил Оси. Однако не все экземпляры принадлежали именно Люфтваффе: не так давно на продажу был выставлен Bf 109, которым пользовались испанские националисты в гражданской войне.