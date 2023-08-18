Камеру Galaxy Z Flip 5 сравнили с iPhone 12 Pro

«Среди плюсов камеры: хорошая экспозиция и широкий динамический диапазон, точный баланс белого при дневном свете и в помещении, быстрый и стабильный автофокус для фото и видео в большинстве случаев», — говорится в результатах теста.

Также разработчиков Samsung похвалили за низкий уровень шума при съемке видео при дневном свете и эффективную стабилизацию видео в Galaxy Z Flip 5. Для сравнения Flip 4 в 2022 году получил лишь 112 баллов.

По мнению специалистов, камеру Flip 5 можно сравнить с OnePlus 11, Pixel 6 и iPhone 12 Pro. Это флагманская камера, но в то же время не столь качественная, как камеры лучших моделей 2023 года.