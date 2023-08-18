Гены и воспитание определяют нашу любовь к природе

Ученые из Швеции задались вопросом происхождения любви человека к природе. Они проанализировали различные работы в области социологии, психологии и биологии и пришли к выводу, что за наше отношение к окружающей среде отвечают как наследственность, так и восприятие природы (или его отсутствие) в детстве. Кроме того, исследователи установили, что тягу к природе испытывают далеко не все люди. Более того, само понятие «природы» может быть совершенно разным для разных людей. Это обязывает урбанистов планировать наши города, не опираясь лишь на стандартные подходы к облагораживанию и озеленению. Необходимо учитывать также индивидуальные особенности отдельных групп людей. Работа ученых опубликована в журнале Trends in Ecology & Evolution.

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Человек любит природу и стремится к ней, даже если живет в крупных городах. Именно поэтому залогом комфортной урбанизированной среды является наличие зеленых насаждений, например в виде парков и аллей. Исследования показывают, что деревья и другие растения позитивно сказываются на благополучии и здоровье горожан. Явление, связанное с нашей любовью и тягой к природе, называется биофилия. Однако ее механизм до конца не ясен. Часть ученых полагает, что для людей естественно чувствовать автоматическую положительную привязанность, потому что эволюционно человек сам происходит из природы. С другой стороны, доказательств этому явлению нет, и, вероятно, влияние нашего детства и воспитание определяет то, как мы относимся к природе во взрослом возрасте.

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В новой работе биологи из Швеции пришли к выводу, что биофилия имеет двойственную природу. Ученые проанализировали различные работы, где их коллеги анализировали и врожденные факторы, отвечающие за любовь к природе, и то, как люди воспринимают окружающий мир в зависимости от детского опыта взаимодействия с ней. Им удалось установить, что многие люди бессознательно положительно воспринимают природу. Однако гипотеза о биофилии, разработанная в 60-70-е года прошлого века немецким социологов Эрихом Фроммом, должна быть, по мнению шведских биологов, пересмотрена.

Несмотря на сложившееся в обществе мнение, что все любят природу, это не совсем так. Например, японские ученые проводили эксперимент, во время которого людей просили прогуляться в лесу и по городу. Во время прогулок им измеряли сердцебиение. Оказалось, что положительные эмоции от лесного променада испытали 65% людей, то есть всего две трети испытуемых. В другой работе по психологии указывалось на то, что к природе, а не к городам, больше тянутся люди, чье детство прошло в сельской местности или в небольшом населенном пункте. Кроме того, подчеркивают биологи из Швеции, нужно учитывать, что под словом «природа» разные люди могут принимать и парки с лужайками и насаженными деревьями, и дикую природу с горами и бурными реками, а может быть и то, и другое вместе. Причем в течение жизни отношение к характеру необходимой природы может меняться. Исследователи полагают, что это также определяется и наследственностью, и детским опытом.