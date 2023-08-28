Что если бы у людей были хвосты?

Если рассуждать технически, то у каждого человека есть хвост — точнее, был, пока он еще не появился на свет. Короткие хвосты — характерная черта развития человеческого эмбриона, которая ненадолго появляется примерно на шестой неделе беременности. Небольшое продолжение спинальной колонны содержит до дюжины позвонков, однако они быстро рассасываются и превращаются в копчиковую кость.

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Некоторые люди (преимущественно мужчины) сохраняют кончик этого «хвоста» даже после рождения. Он имеет достаточно кровеносных сосудов, чтобы не отмирать, и даже обладает мускулами, которые иногда позволяют человеку шевелить хвостиком. Но оригинальные позвонки, сформировавшие конечность, остаются частью копчика. Это невероятно редкая аномалия: настолько редкая, что даже в медицинской литературе описано от силы несколько десятков случаев.

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Почему люди потеряли хвосты

66 миллионов лет назад падение астероида положило конец эпохе динозавров — и в течение первых 10 млн лет после катастрофы на планете появились мелкие млекопитающие, чья физиология напоминает современных приматов. Скорее всего, длинный хвост помогал им сохранять равновесие на верхушках деревьев.

По мере эволюции хвосты некоторых видов начали выполнять функцию дополнительного пальца — они обеспечивали животным уровень ловкости, который и сейчас остается впечатляющим. По сути, эта адаптация была настолько полезной, что она произошла в двух разных группах приматов. Но, к несчастью для современных людей, где-то 20 млн лет назад появилась новая группа, которая в принципе не имела хвостов. Среди их потомков — гориллы, шимпанзе, орангутанги и, конечно же, люди.

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Не так давно ученые выяснили, почему наши давние предки потеряли свои хвосты; блуждающий фрагмент генетического кода под названием Alu-повтор вклинился прямо в ген, отвечающий за формирование конечности, и помешал его нормальной работе. Обычно Alu-повтор не причиняет значительного вреда, но так получилось, что рядом с ним находится еще один блуждающий ген — и вместе они повредили цепочку, которая необходима для появления хвоста.

Что было бы, если бы люди сохранили хвосты

Мы можем лишь строить догадки насчет того, как проходила бы эволюция человечества, если бы homo sapiens имел хвост. Примечательно, что отказ от хвоста косвенно повысил риск возникновения деформаций медуллярных трубок, которые оставляют спинной мозг беззащитным. Судя по всему, пропажа хвоста была крайне выгодной эволюционной адаптацией.