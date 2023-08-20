Ракету "Союз" с кораблем "Прогресс МС-24" вывезли на стартовый стол Байконура

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-24" намечен на 04:08 мск 23 августа. Через двое суток после старта он сблизится с Международной космической станцией (МКС) и причалит к служебному модулю "Звезда". "Прогресс МС-24" должен доставить на МКС около 2,5 тыс. кг грузов, среди которых 500 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 535 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: укладки для проведения экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды.

Как сообщили ранее ТАСС в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, на грузовом корабле на станцию также отправится питание для российских космонавтов. Из первых блюд космонавты смогут полакомиться борщами, овощными и грибными супами, супами-пюре. На орбиту будут доставлены и вторые блюда: баранина с овощами, говядина пряная с луком, мясо с перловой кашей, рыбные голубцы в томатном соусе и другие. Традиционно в рацион экипажа будут включены консервы, напитки, фруктовые концентраты и хлебобулочные изделия, в том числе медовая коврижка, которую космонавты неоднократно использовали в качестве основного ингредиента для создания самодельных тортов на борту станции. Кроме того, на МКС будут отправлены фруктовые десерты в пакетах дой-пак - компот из груш, микс "ирга+земляника", фрутомусс из яблок с цельными злаками.