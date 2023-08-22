Пять альтернатив Microsoft Office — в том числе российских

Microsoft перестала обслуживать корпоративных клиентов в России — а это значит, что, рано или поздно, всем придется подыскать альтернативы программам Microsoft Office. Но на деле это не слишком сложно: хороших офисных пакетов, как платных, так и бесплатных, немало. И мы выбрали пятерку лучших.

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LibreOffice — бесплатный open-source проект, который предлагает полный пакет офисных инструментов. Текстовый редактор, конструктор таблиц, программа для создания презентаций — иными словами, все, что может понадобиться в ежедневной работе. LibreOffice обрабатывает документы в формате ODF, однако он также поддерживает множество популярных расширений, в том числе файлы Microsoft Office.

LibreOffice

Если вы ищете максимально простую и бесплатную альтернативу Microsoft Office, то FreeOffice — отличный кандидат. Интерфейсы обеих программ почти не отличаются, благодаря чему переход на новое ПО может пройти более гладко. Помимо этого, FreeOffice предлагает стандартный набор функций: поддержка формата DOCX, импорт в разные расширения и простенький клиент для Android.

FreeOffice

WPS Office — китайский аналог Microsoft Office, который предлагает довольно широкий инструментарий, если пользователь готов оплатить подписку. Однако и бесплатный набор более чем подойдет для повседневной работы. WPS Office имеет встроенный конвертер из PDF в Word и бесплатное облачное хранилище на 1 ГБ для пользователей ПК и Android.

WPS Office

Офисный пакет отечественной разработки, который подойдет как для домашнего использования, так и для бизнеса. «Мой офис» предлагает не только стандартные офисные программы, но и инструменты для организаций: например, софт для бухгалтерского учета и менеджмента складов. Помимо этого, сервис предлагает защищенное облачное хранилище на 25 ГБ.

Мой офис

«Р7-Офис» — ещё одна российская альтернатива Microsoft Office; по интерфейсу и возможностям она напоминает «Google Документы». То есть, текстовый редактор доступен совместную работу и функцию истории изменений, а также веб-версию и мобильное приложение. Кроме того, в состав «Р7-Офис» также входят инструменты для автоматизации некоторых процессов, но для них придется оформить корпоративную подписку.