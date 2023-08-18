ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире более чем на 60% за 28 дней
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что более 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 17 июля по 13 августа. Об этом сообщает ТАСС. Число случаев инфицирования выросло на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями. Сообщения о заболевших ковидом поступили из 104 государств.
В ВОЗ отметили, что COVID-19 "остается крупной угрозой", несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации. Ранее научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев заявил, что в октябре в России может произойти подъем заболеваемости COVID-19.
10 августа Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксированы первые случаи инфицирования новым вариантом коронавируса EG.5, известным под названием "Эрис". Заболевшие были выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а также Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия. Всего зафиксировано 17 случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 года.