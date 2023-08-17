В России создали 3D-принтер, который печатает сразу из металла

В России создали 3D-принтер, который позволит печатать детали сразу из металла. Его планируют использовать для производства экзоскелетов.

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В Технопарке Санкт-Петербурга специалисты разработали 3D-принтер с названием «Сокол-1», который может создавать детали из металла. Это устройство было спроектировано для печати частей экзоскелета, который недавно был представлен премьер-министру России Михаилу Мишустину в Норильске. Этот экзоскелет позволяет человеку поднимать грузы до 65 кг без особых усилий.

Согласно директору Центра Сергею Варламову, главной сложностью было создание правильной формы для деталей. Он пояснил, что традиционные методы производства не подходили для таких деталей из нержавеющей стали. Принтер использует металлический порошок и лазер, который пошагово «выплавляет» форму слой за слоем. Процесс происходит в инертной атмосфере аргона, что предотвращает окисление металла при нагреве.