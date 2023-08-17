"Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности

Автоматическая станция «Луна-25», совершающая полёт по круговой орбите спутника Земли, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. Об этом пишет пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что на сделанном станцией снимке можно увидеть южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты его центра соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы.

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В корпорации отметили, что невидимый с Земли кратер Зееман является уникальным объектом. Он вызывает большой интерес у исследователей, так как высота окружающего его вала достигает 8 км над поверхностью относительно ровного дна.

Полученные снимки, заметили в пресс-службе, существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере.