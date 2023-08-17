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Российский смартфон Р-ФОН попал на видео

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков записал на видео распаковку отечественного смартфона Р-ФОН с мобильной операционной системой Rosa Mobile. Ролик опубликован в его Telegram-канале.

Смартфон разрабатывает научно-технический центр информационных технологий «РОСА» (НТЦ ИТ). Зыков опубликовал снимки самого устройства и коробки, в которую будет упакован гаджет.

Telegram/appsimru
Telegram/appsimru

Также эксперт привел характеристики новинки: дисплей 6,7 дюйма, основная камера на 50 Мп, а также датчик отпечатка пальца и слот на две SIM-карты. При этом смартфон получит оперативную память 8 ГБ, а встроенной — 128 ГБ. Для работы устройства используется аккумулятор на 5000 мАч.

По словам Зыкова, все возможности ОС и интерфейс держатся в секрете до анонса. Однако на коробке можно разглядеть изображение главного экрана новинки.

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Выход ОС Rosa Mobile («РОСА мобайл») на потребительский рынок запланирован на 2024 год. Для корпоративного сектора и государственных заказчиков операционная система выйдет до конца 2023 года.

В интервью РБК глава НТЦ ИТ «РОСА» Олег Карпицкий сообщал, что выпуск устройств будет развернут в Зеленограде, а смартфон будет стоить до 40 тыс. руб. ОС Rosa Mobile создана на базе открытой ОС Linux.

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