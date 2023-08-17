В России создали 3D-принтер для «печати» экзоскелетов

Специалисты Центра прототипирования Технопарка в Санкт-Петербурге создали 3D-принтер «Сокол-1», который в качестве материала для печати может использовать металл. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник», ссылаясь на слова директора Центра Сергея Варламова.

© Олег Дубинин/Сколтех

Варламов рассказал, что «Сокол-1» был создан для печати деталей экзоскелета, который недавно был представлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в Норильске. Устройство позволяет человеку без больших усилий поднимать грузы весом до 65 кг.

«Основная трудность – это форма [деталей]. Другими способами, кроме 3D-печати, невозможно сделать такие детали из нержавейки. Литье не поможет. Фрезеровкой, конечно, тоже не выйдет», – объяснил Варламов.

Варламов добавил, что принтер работает по принципу обычной лазерной печати. В качестве материала используется металлический порошок, из которого лазер слой за слоем «выпекает» форму от основания к вершине. Процесс протекает в камере с инертным газом аргоном, который не позволяет металлу окисляться при нагреве.

Разработка и создание «Сокола-1» отняла у специалистов Центра прототипирования Санкт-Петербурга около года. На изготовление деталей для экзоскелета ушло всего два дня.

«Поверьте, это еще очень быстро», – оценил скорость разработки 3D-принтера Варламов.