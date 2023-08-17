Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, к достижению каких целей стремится возглавляемая им частная космическая компания SpaceX. Об этом он написал в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Маск раскрыл цели SpaceX и заявил, что у компании есть планы выводить на орбиту 80 процентов всех грузов.

«Не хочу сглазить, но SpaceX идет к цели, чтобы доставлять 80 процентов всех грузов на орбиту», — отметил он.

По мнению бизнесмена, порядка 10 процентов грузов выводит на орбиту Китай, а оставшаяся доля распределяется между другими странами.