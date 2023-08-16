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Apple выплатит по 65 долларов пользователям старых iPhone

Компания Apple начнет выплачивать компенсации пользователям iPhone, чьи смартфоны были замедлены. Об этом сообщает издание The Mercury News.

Apple выплатит по 65 долларов пользователям старых iPhone
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По его данным, в корпорации выплатят владельцам смартфонов, которые заявили о проблемах устройств через суд, по 65 долларов, или около 6,3 тысячи рублей. Суммарно Apple выплатит около 500 миллионов долларов — об этом юристы корпорации и владельцы смартфонов договорились еще в 2020 году.

Иск, по которому пользователи девайсов американского бренда обвиняли компанию в умышленном замедлении старых смартфонов, был подан еще в 2017 году. Всего в суд на корпорацию подали порядка 3 миллионов пользователей. Известно, что имеющие старый аккумулятор девайсы могли работать медленее, однако в Apple изначально не признавали такой особенности своих гаджетов.

По словам представителей истцов, компенсацию получат владельцы смартфонов iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus. На выплату смогут рассчитывать те пользователи, которые подали заявку еще в 2020 году.

В июле 2022-го стало известно, что Apple заплатит 50 миллионов долларов владельцам MacBook с проблемной клавиатурой. Соглашение распространялось на клиентов, которые приобрели MacBook, MacBook Air и большинство моделей MacBook Pro в период с 2015 по 2019 год.

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