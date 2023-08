Apple выплатит по 65 долларов пользователям старых iPhone

Компания Apple начнет выплачивать компенсации пользователям iPhone, чьи смартфоны были замедлены. Об этом сообщает издание The Mercury News.

По словам представителей истцов, компенсацию получат владельцы смартфонов iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus. На выплату смогут рассчитывать те пользователи, которые подали заявку еще в 2020 году.