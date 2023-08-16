Стало известно о гибели первой ветви человечества миллион лет назад

Международная и междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, доказывающее, что территория современной Европы около 1,1 миллиона лет назад испытала экстремальное похолодание. Вероятно, оно привело к гибели первых людей, которые пришли на эти земли.

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Как сообщает Live Science, ученые предполагают, что внезапное резкое похолодание уничтожило архаичный человеческий вид Homo erectus, первые представители которого проникли в Европу более миллиона лет назад. По крайней мере, представленные в работе данные о резком понижении температуры совпадают с известными данными о заселении континента людьми.

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Предыдущие исследования показали, что представители человеческого вида Homo erectus прибыли в Европу из Азии в период между 1,8 и 1,4 миллиона лет назад. На это указывают, к примеру, найденные каменные орудия. Однако "европейская" история Homo erectus внезапно прервалась около 1,1 миллиона лет назад. Ни стоянок, ни артефактов того периода археологи не находили. Возраст следующего свидетельства присутствия архаичных людей в Европе составляет примерно 900 тысяч лет. Причем это был уже другой человеческий вид - Homo antecessor, более поздний и более выносливый, прибывший на континент из Африки.

"Существует очевидный разрыв в 200 тысяч лет, - говорит ведущий автор исследования Хронис Цедакис, палеоклиматолог из Университетского колледжа Лондона. - Этот разрыв сопоставим по времени с недавно выявленным периодом резкого охлаждения климата. Все это предполагает, что мороз изгнал или уничтожил всех архаичных людей из Европы".

Доказательства резкого понижения температуры ученые нашли, изучив керны морских отложений. Образы были отобраны со дна океана у берегов Португалии. Анализ изотопов различных химических элементов в остатках морского планктона показал, что резкое похолодание началось около 1,15 миллиона лет назад. По словам Цедакиса, температура воды возле Лиссабона, которая сейчас составляет в среднем 21 градус Цельсия, в те времена опустилась до 6 градусов Цельсия.

Исследователи также установили, что около 1,13 миллиона лет назад начался устойчивый приток на континент холодной воды. Ученые считают, что это была талая вода, поступавшая от ледников. Авторы работы также пишут, что наша планета прошла через множество чередующихся холодных и теплых фаз. До сих пор считалось, что ледниковый период достиг своего пика около 900 тысяч лет назад. Однако новое исследование доказывает, что этот пик, вероятно, произошел чуть раньше, а именно около 1,1 миллиона лет назад.