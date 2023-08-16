Названы лучшие бюджетные смартфоны августа

Редакция портала Gizchina составила августовскую подборку из пяти лучших бюджетных смартфонов, стоимость которых не превышает $150 (около 14,5 тыс. руб.).

Первым в списке оказался Poco M5, который предлагает достаточно производительный чип MediaTek Helio G95, а также всего 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить за счет карты microSD. Смартфон имеет 6,58-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой 60 Гц. Основная камера Poco M5 получила разрешение 50 Мп, а аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает скромную зарядку мощностью 18 Вт.

За ним следует Poco M5S, оснащенный таким же чипом, как и младшая версия, но смартфон имеет уже 4 или 6 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации и внутреннее хранилище на 128 ГБ. Устройство получило AMOLED-экран на 6,43 дюйма с разрешением Full HD+, основную камеру с разрешением 64 Мп и батарею емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 33 Вт.

Новый Redmi 12 4G попал на третье место. Он поставляется с чипом Snapdragon 685 в паре с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ памяти. Новинка предлагает 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство получило основную 50-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.