Telegram может получить еще один штраф на сумму до 18 млн рублей

Компании Telegram Messenger Inc. может вновь грозить многомиллионный штраф за повторный отказ локализовать данные россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы.

Представитель суда отметил, что дело о повторном нарушении законодательства Российской Федерации в области персональных данных передано судье, дата рассмотрения пока не назначена. Компании грозит штраф в размере от 6 до 18 млн рублей.

До этого суд в Таганском районе Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре млн рублей за отказ удалить 32 канала с публикациями информации о военной операции на Украине и ее участниках, которая считается не соответствующей действительности.