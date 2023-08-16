Илона Маска обвинили в замедлении интернета

Социальная сеть Х (ранее Twitter) ввела пятисекундную задержку при переходе на некоторые сайты, которые ранее критиковал Илон Маск. Об этом пишет газета The Washington Post, замедление заметили ее журналисты.

Отмечается, что переход с X по ссылкам, которые ведут на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Threads, Reuters, New York Times, Bluesky и Substack, длится около пяти секунд, тогда как открытие других сайтов занимает около секунды. По словам экспертов, причиной задержки может быть использование домена t.co для сокращения ссылок в Х.

«Трафик направляется через домен, позволяя X отслеживать и в данном случае ограничивать активность на целевом веб-сайте, потенциально забирая трафик и доходы от рекламы у компаний, которые не нравятся лично Маску», — говорится в статье.

Бывший глава отдела доверия и безопасности Twitter Йоэль Рот заявил, что задержки кажутся слишком сумасшедшими, чтобы быть правдой даже для Twitter. Однако он смог подтвердить ограничение и воспроизвести проблему. По его словам, подобное сильно раздражает, из-за чего люди подсознательно отказываются от ресурса, который открывается дольше других.