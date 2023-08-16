«Яндекс Go» начал внедрять навигацию по вышкам связи и Wi-Fi для Android

"В последнее время в столичном регионе наблюдаются проблемы с определением геопозиции. Они не зависят от работы приложений, но отражаются на всех навигационных сервисах, в том числе сервисах "Яндекса". Чтобы пользоваться сервисом было как и всегда удобно, в "Яндекс Go" протестировали альтернативные способы навигации для Android-устройств - по вышкам сотовой связи и точкам Wi-Fi", - сообщили в пресс-службе.