Эксперт назвал признаки скорой «смерти» смартфона

Некоторые нарушения в работе смартфона могут указывать на то, что гаджет в ближайшее время выйдет из строя. Среди них, в частности, произвольное отключение заряженного телефона. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт в сфере IT-технологий Виктор Смирнов.

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По словам специалиста, первое, на что стоит обратить внимание, это цикличные перезагрузки, зависание смартфона на логотипе и отключение при заряженном аккумуляторе. Подобные неполадки свидетельствуют о серьезном повреждении устройства.

«Все это так или иначе связано с какими-то внутренними проблемами в материнской плате – с памятью, с процессором или еще с какими-то комплектующими платы», – подчеркнул Смирнов.

Дорогие модели при таких неисправностях можно попытаться починить в сервисном центре. Бюджетные устройства есть смысл «реанимировать», если они были приобретены менее года назад. В остальных случаях, считает эксперт, ремонтировать такие гаджеты нецелесообразно, так как восстановление обойдется в цену такого же, бывшего в употреблении устройства.

Специалист добавил, что некоторые сервисные центры покупают ходовые модели испорченных смартфонов. Правда, продать их дорого не получится, так как в настоящий момент проблем с запчастями у мастеров нет.