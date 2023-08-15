В Москве построят вторую в России гигафабрику литиевых аккумуляторов

В Москве построят вторую гигафабрику по выпуску литиевых аккумуляторов. Как сообщает газета «Ведомости», об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Сейчас одно такое предприятие строится в Калининграде. По словам Лихачева, организации удалось договориться с мэром Москвы Сергеем Собяниным о создании второго завода в столице. Он добавил, что госкорпорация продолжает инвестировать в сферу электротранспорта и сейчас думает о возможности целевых поставок комплектных электроприводов — в них входят электродвигатель, коробка передач и инвертор.

Источник издания отметил, что предприятие могут разместить в Новой Москве. Оно сконцентрируется на выпуске аккумуляторов для электробусов и автомобилей «Атом».

В статье подчеркивается, что по сравнению с производством литиевых батарей в Китае, российский выпуск аккумуляторов будет уступать по объемам и себестоимости. Тем не менее, власти России пытаются выстроить развивающуюся отрасль так, чтобы она была независима от поставок из других стран на всех этапах работы.

Напомним, что строительство первого завода началось еще год назад. Предприятие создают на базе замороженной Балтийской АЭС. Ожидается, что продукция начнет поступать в продажу уже в 2025 году, а на полную мощность предприятие выйдет уже в 2026 году.