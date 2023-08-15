Прошел квалификационный этап соревнований по этичному хакингу CTFZone

«Мы регулярно проводим CTFZone: они помогают участникам не только поддерживать и развивать навыки, но и получать новые знания в динамичном формате состязаний. Соревнования не имеют четких границ и критериев, в них может принять участие любой человек с необходимыми навыками — вне зависимости от того, в какой стране он живет. Многие специалисты BI.ZONE в прошлом участвовали в CTFZone. Это помогло им дополнительно подготовиться к работе с реальными кибератаками», — отметил Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству BI.ZONE.