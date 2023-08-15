Сбер запускает линейку устройств «умного дома» на полностью отечественной платформе

Сбер запускает новую линейку устройств «умного дома», которые работают на полностью российской облачной платформе «умного дома» Sber, включенной в реестр отечественного ПО. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

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«Теперь клиентам доступна обновленная Wi-Fi-розетка с защитой от повышенного напряжения, а также полностью новая Zigbee-линейка: управляющий хаб, сценарная кнопка, датчики движения, открытия, температуры и влажности. За разработку новых устройств отвечает компания-партнер SberDevices», — говорится в сообщении.

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Старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев подчеркнул, что запуск новой линейки устройств — это логичный этап в развитии интеллектуальной системы управления домом Сбера.

«Мы были первой из российских компаний, кто перевел инфраструктуру «умного дома» на собственную облачную инфраструктуру и российские сервера. Нам важно, чтобы наши клиенты получали высококачественные технологические продукты и решения, которые бы отвечали всем современным потребностям человека и помогли сделать его жизнь более комфортной», — заявил он.

Отмечается, что в новой линейке есть «умная кнопка», датчики движения, открытия, температуры и влажности с поддержкой протокола Zigbee 3.0. Также в нее входит управляющий хаб Sber и обновленная Wi-Fi-розетка Sber. Запускать голосом готовые сценарии или управлять отдельными элементами «умного дома» пользователи по-прежнему могут со всех «умных» устройств с виртуальным ассистентом Салют.

По словам CEO SberDevices Дениса Филиппова, «умный дом» — это не просто набор устройств, а радикально новый опыт, который можно получить с помощью девайсов, платформы и гибких сценариев автоматизации.

«Например, можно забыть о выключателях и доверить это «умному дому». Или же перестать жонглировать пультами от кондиционера, увлажнителя, термостата и штор в попытках поддерживать комфортный климат — «умный дом» возьмет это на себя и справится куда эффективнее», — отметил он.