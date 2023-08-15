NASA призвало астрономов-любителей понаблюдать за Ураном и Нептуном

Команда New Horizons из NASA планирует наблюдать за Ураном и Нептуном из своего текущего местоположения за пределами солнечной системы этой осенью.

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При этом учёные приглашают глобальное сообщество астрономов-любителей присоединиться к этому наблюдению и внести свой вклад в современную космонауку, одновременно наблюдая за обоими ледяными гигантами.

Астрономы-любители ранее уже поддерживали кампании по наблюдению за внешними планетами, предоставляя полезные данные.

В сентябре, совместно с космическим телескопом Hubble, New Horizons направит свою цветную камеру на Уран и Нептун. Эти уникальные изображения, полученные «сзади» двух гигантских планет, предоставят новые данные об их атмосферах и энергетическом балансе внутри них.