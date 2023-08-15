Ракета "Корона" сможет находиться на орбите до 10 суток

Создаваемая в РФ ракета-носитель "Корона" сможет находиться на орбите до 10 суток. Об этом говорится в материалах Государственного ракетного центра им. академика В. П. Макеева (ГРЦ), имеющихся в распоряжении ТАСС.

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"Время орбитального полета ракеты-носителя - до 10 суток. Ракета-носитель способна осуществлять возвращение полезных нагрузок с орбиты", - говорится в материалах.

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Там уточняется, что после приземления планируется осуществлять сброс остатков рабочих газов и компонентов, системы будут приводиться в исходное состояние автоматически, после чего тестироваться.

"После остывания корпуса осуществляется подготовка к следующему полету в течение суток", - поясняется в материалах.

Для пусков и посадки предполагается использовать упрощенную стартово-посадочную площадку и безлюдную систему заправки. Стартовая масса ракеты будет составлять около 300 тонн, масса доставляемой на орбиту полезной нагрузки - до 6 тонн в случае запуска с территории РФ.

Макет ракеты "Корона" представлен на форуме "Армия-2023".

О разработке

В феврале гендиректор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь сообщал во время Демидовских чтений, прошедших в Уральском федеральном университете, что предприятие в 2023 году приступит к научно-исследовательским работам по созданию "Короны". По его словам, ракета будет иметь предельно низкую стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту, кратность ее применения - до 100 раз.

В марте в Роскосмосе поясняли, что многоразовая одноступенчатая ракета-носитель "Корона" сможет не только выводить грузы, но и возвращать их на Землю, а также использоваться для дозаправки и ремонта объектов на орбите.