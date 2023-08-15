Ученый назвал причины тайфунов на Дальнем Востоке

«Тайфун – вещь не новая: они всегда были и, наверное, всегда будут. Но поменялись их повадки, их частота стала выше. Этот год характеризуется явлениями Эль-Ниньо: в обычной жизни течения идут с востока на запад, а тут пошли в другую сторону. С другой стороны, над территорией Южной Кореи, Японии, южного побережья Китая очень высокие температуры, которые заставили тайфун вернуться по тому же пути. Но потом его вытеснила область высокого давления, и он добежал до Дальнего Востока, но стал слабее. Он обладал невероятной силой, пока был на пике, все могло быть еще хуже. Теперь он отступает. Скорее всего, в ближайшее время тайфун уйдет, но не факт, что не прибежит следующий. Потому что он уже сформировался в том регионе и может долететь до нас», – рассуждает о причинах стихии эксперт.