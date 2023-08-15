Ученый назвал причины тайфунов на Дальнем Востоке

Десятки населенных пунктов Приморья все еще отрезаны водой, но эксперты уже предсказывают новый тайфун в регионе. Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что со временем такие погодные аномалии станут вариантом нормы.
«Тайфун – вещь не новая: они всегда были и, наверное, всегда будут. Но поменялись их повадки, их частота стала выше. Этот год характеризуется явлениями Эль-Ниньо: в обычной жизни течения идут с востока на запад, а тут пошли в другую сторону. С другой стороны, над территорией Южной Кореи, Японии, южного побережья Китая очень высокие температуры, которые заставили тайфун вернуться по тому же пути. Но потом его вытеснила область высокого давления, и он добежал до Дальнего Востока, но стал слабее. Он обладал невероятной силой, пока был на пике, все могло быть еще хуже. Теперь он отступает. Скорее всего, в ближайшее время тайфун уйдет, но не факт, что не прибежит следующий. Потому что он уже сформировался в том регионе и может долететь до нас», – рассуждает о причинах стихии эксперт.
Он заявил и о том, что третий тайфун уже сформировался, и «нет оснований считать, что что-то ему противостоит». Эксперт считает, что новая стихия также достигнет Приморья. Поэтому необходимо заранее принимать меры для минимизации числа жертв, организовать эвакуацию населения из районов, подверженных воздействию стихии. Ученый отметил, что, несмотря на то что второй тайфун был сильнее первого, говорить о том, насколько мощным окажется третий, пока рано.
Михаил Юлкин полагает, что из-за того, что ураганы становятся более мощными, траектория их перемещения будет более непредсказуемой. Если эпицентры стихий останутся на прежних местах, то распространятся они смогут и на территории, ранее не характерные для их влияния.
«Это будет нормой, к которой мы будем привыкать. Например, к тому, что залповые ливневые дожди начнутся над Сочи, там же в море образуются смерчи. Такое было и раньше, но один раз за несколько лет, а теперь мы наблюдаем это по несколько раз в год. Стихийные явления, причиняющие миллиардные ущербы, лет 30 назад случались примерно раз в три месяца, а теперь раз в три недели. Боюсь, что хороших прогнозов нет, глобальные изменения климата продолжаются, и такие явления будут чаще. Это новый климат, новая климатическая реальность, в которой нам предстоит жить», – заявил Михаил Юлкин.