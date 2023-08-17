Скрывают ли государства правду об НЛО?

На фоне сенсационного признания американского офицера, который заявил конгрессу США, что минобороны страны скрывает обломки НЛО и «биологические останки» инопланетян, Интернет с новой силой начал спорить о теориях заговора. Портал Inverse разобрался в правовых тонкостях вопроса.

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Кому принадлежат разбившиеся НЛО

Ни в одной стране нет закона, который диктовал бы права собственности над космическими кораблями или останками инопланетян. Однако в США и некоторых других государствах существуют правовые нормы насчет упавших метеоритов и обломков космических аппаратов, которые повторно входят в атмосферу планеты. Определенные законы даже указывают, кто понесет ответственность, если падение спутники причинит ущерб частной собственности. Но летающие тарелки пока не подчиняются этим нормам.

Способны ли государства скрыть факт падения НЛО

Различные теории заговора гласят, что летающие тарелки уже не раз падали на Землю — просто военные разных стран скрывают подобные случаи и быстро эвакуируют обломки космических кораблей в защищенные бункеры. И действительно, армия любого государства, скорее всего, была бы очень заинтересована в останках инопланетных технологий. Высшее руководство вооруженных сил наверняка попыталось бы выяснить, представляет ли разбившийся корабль (и его создатели) угрозу национальной безопасности. Кроме того, подобные обломки — это шанс заполучить новые технологии путем обратного инжиниринга. Подобные исследования гарантированно проводились бы в тайне.